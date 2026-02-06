Davide Nicola vince il Premio Gentleman Serie B 2024 2025

Davide Nicola ha vinto il Premio Gentleman della Serie B 20242025. Sarà lui a ricevere il riconoscimento dedicato alla memoria di Gigi Simoni. La consegna avverrà nelle prossime settimane.

Sarà Davide Nicola a ricevere il premio “Allenatore Gentleman Serie B 20242025” dedicato alla memoria di Gigi Simoni. L’ufficialità del riconoscimento arriva in queste ore: la cerimonia di premiazione è fissata per martedì prossimo a Milano, presso la sede ufficiale della Lega Serie B. Il tecnico viene premiato per la capacità di coniugare i risultati sportivi a uno stile comunicativo e comportamentale d’eccellenza, ricalcando i valori di correttezza che hanno contraddistinto la carriera di Simoni. All’evento è prevista la partecipazione del presidente della Lega B, Paolo Bedin, e dei familiari del compianto allenatore.🔗 Leggi su Como1907news.com

Questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano si è tenuta la cerimonia di consegna della Panchina d’Oro 202425.

Cremonese, a mister Davide Nicola il premio Gentleman Simoni 2024-2025.

Inter squadra di marziani, Nicola si scopre e annuncia sei assenze nella CremoneseLe parole dell'allenatore dei grigiorossi alla vigilia della sfida casalinga contro la capolista: In momenti come questi che si costruisce una mentalità vincente ... tuttosport.com

