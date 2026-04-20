A San Biagio della Cima si sta per concludere il ciclo di incontri intitolato Storie dell’Italia interna, dedicato alla cultura locale. L’ultimo appuntamento si concentra sull’olio di oliva prodotto nella zona del Ponente ligure, in particolare sull’olio della varietà Taggiasca. L’evento mira a mettere in luce le caratteristiche e il valore di questa produzione, considerata un elemento identitario del territorio.

Il borgo di San Biagio della Cima si prepara a chiudere il ciclo di incontri intitolato Storie dell’Italia interna con un evento focalizzato sul patrimonio olivicolo del Ponente ligure. Venerdì 24 aprile, alle ore 17, presso la sede denominata U Bastu nel cuore storico del paese, De Andreis e Giacobbe presenteranno il volume Storia della Taggiasca, curato da Olioofficina Edizioni, partecipando a un dialogo con Alessandro Carassale. Un percorso tra memoria e identità dell’entroterra. La rassegna, che vede nel sostegno del Comune e del Parco Biamonti i suoi pilastri organizzativi insieme all’associazione Amici di Francesco Biamonti, ha tracciato una linea ideale attraverso le radici profonde dei territori di confine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’oro della Taggiasca: San Biagio celebra l’identità dell’olio

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