A Niardo, nella media Valcamonica, è stato lanciato un appello per ottenere sessanta milioni di euro, dopo i danni causati dall’alluvione dell’estate 2022. Le acque hanno provocato la distruzione di abitazioni e il danneggiamento di edifici pubblici e privati. Le comunità locali chiedono aiuto, sottolineando di essere state lasciate sole di fronte alle conseguenze di quell’evento naturale.

"Non lasciateci soli". È questo l’appello accorato levatosi forte nelle scorse ore a Niardo, nella media Valcamonica, dove nell’estate del 2022 un’alluvione ha distrutto case e danneggiato edifici pubblici e privati. Amministratori e cittadini di Niardo sono tornati a chiedere risposte e tempi certi sugli indennizzi per poter ripartire. All’appello mancano ancora sessanta milioni di euro per le opere pubbliche. Il sindaco Ivan Markus e la Giunta comunale, durante una partecipata assemblea pubblica, hanno illustrato lo stato delle richieste avanzate dall’ente locale e dai privati, e i fondi finora stanziati. Nel corso dell’incontro, Markus ha...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Niardo e l’alluvione : "Servono sessanta milioni. Ci hanno lasciati soli"

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