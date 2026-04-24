Secondo il New York Times, il conflitto in Iran comporta una spesa di circa un miliardo di dollari al giorno. La guerra ha anche causato un importante calo delle riserve di armi delle forze armate coinvolte. Questi dati vengono presentati in un contesto di analisi sulle conseguenze militari ed economiche del conflitto. Nessuna informazione indica specifici protagonisti o eventi recenti legati alla situazione.

La guerra con l’Iran ha ridotto in modo significativo le scorte di armi delle forze armate americane, mentre il costo del conflitto è pari a quasi un miliardo di dollari al giorno. È quanto riporta oggi il New York Times. Secondo il quotidiano, dall’inizio della guerra con l’Iran, il 28 febbraio scorso, gli Stati Uniti hanno utilizzato circa 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio progettati per una guerra con la Cina, quasi lo stesso numero di quanti ne rimangono oggi alle forze Usa, e oltre 1.000 missili da crociera Tomahawk, pari a circa 10 volte il numero che acquistano ogni anno. Inoltre il Pentagono ha impiegato oltre 1.200 missili intercettori Patriot, al costo di oltre 4 milioni di dollari ciascuno, e più di 1.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - New York Times: “La guerra in Iran costa quasi un miliardo al giorno”

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