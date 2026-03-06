In poco più di 100 ore dall'inizio dell'offensiva, la campagna militare in Iran ha comportato una spesa di quasi un miliardo di dollari al giorno, secondo fonti ufficiali statunitensi. La somma include i costi delle operazioni militari e delle risorse impiegate da Washington. La notizia evidenzia l'entità economica dell'intervento in questa fase iniziale.

Ad analizzare il peso dell’operazione Epic Fury lanciata dal presidente Donald Trump è uno studio del Center for Strategic and International Studies, che ha acceso i riflettori in particolare sui primi 5 giorni dell’offensiva scattata il 28 febbraio. L’attacco portato da Usa e Israele sta per tagliare il traguardo della prima settimana, i dati del CSIS costituiscono un’indicazione di massima in un quadro che, secondo le informazioni diffuse da Trump e dal Pentagono, dovrebbe essere caratterizzato da azioni più intense e, potenzialmente, costi ancora più elevati. In poco più di 100 ore, dall’inizio dell’offensiva, la campagna militare è costata a Washington circa 3,7 miliardi di dollari: sono quasi 900 milioni di dollari al giorno, secondo l’analisi del think tank. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Guerra Iran, Trump spende quasi 1 miliardo al giorno

Iran, quanto costa la guerra? Trump spende quasi 1 miliardo al giorno(Adnkronos) – La guerra in Iran costa agli Stati Uniti quasi un miliardo di dollari al giorno.

8 per mille, un affare da quasi un miliardo. Ecco come spende i fondi la Chiesa di NapoliCosa fa la Chiesa cattolica con l’8 per Mille? Ma, soprattutto, quanti fondi vengono utilizzati dall’Arcidiocesi di Napoli e come vengono spesi?...

Le guerre di Trump: ora pensa all'Iran

Tutto quello che riguarda Guerra Iran.

Temi più discussi: Usa, la base Maga divisa sull’attacco di Trump all'Iran; Lo spettro dell'Iraq, le accuse dei Dem, il Pentagono: i tre fronti interni e il vero lato debole di Trump; Trump minaccia: Embargo alla Spagna, ma Madrid è locomotiva Ue dell'auto; Iran, Trump: Riusciremo a disarmarvi. E apre all'invio di soldati.

Iran, quanto costa la guerra? Trump spende quasi 1 miliardo al giorno(Adnkronos) - La guerra in Iran costa agli Stati Uniti quasi un miliardo di dollari al giorno. Ad analizzare il peso dell'operazione Epic Fury lanciata dal presidente Donald Trump è uno studio del Cen ... msn.com

Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missiliL'operazione militare in Iran potrebbe avere ripercussioni pesanti sul bilancio statunitense. Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le pr ... tg24.sky.it

“Stiamo entrando in guerra, Meloni parli chiaro sull’Iran”. Questo il titolo della prima puntata della mia nuova rubrica “Io non ci sto”, sul canale YouTube del Fatto Quotidiano. La trovate qui https://youtube.com/live/X75YEcXOHK0 - facebook.com facebook

Intervenendo in aula nel dibattito sulla guerra in Iran la segretaria del Pd Elly Schlein ha risposto ai ministro Crosetto e Tajani: "Noi diciamo no all'autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il pu x.com