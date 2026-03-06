Iran quanto costa la guerra? Trump spende quasi 1 miliardo al giorno

Gli Stati Uniti stanno spendendo circa un miliardo di dollari al giorno per le operazioni legate alla guerra in Iran. Questa cifra include i costi di mantenimento delle truppe e delle risorse militari coinvolte nella regione. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e mette in evidenza l’enorme investimento economico legato a questa escalation.

(Adnkronos) – La guerra in Iran costa agli Stati Uniti quasi un miliardo di dollari al giorno. Ad analizzare il peso dell'operazione Epic Fury lanciata dal presidente Donald Trump è uno studio del Center for Strategic and International Studies, che ha acceso i riflettori in particolare sui primi 5 giorni dell'offensiva scattata il 28 febbraio. Iran, agli Usa la guerra costa oltre 890 milioni di dollari al giorno. Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies pubblicata giovedì e riportata dalla Cnn, si stima che le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro Teheran sono costate agli Usa 3,7 miliardi di dollari. Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili. Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro Teheran sono costate agli Usa 3,7 miliardi di dollari. Quanto costa la guerra in Iran? L'esperto: conflitto ibrido, sarà il più caro della storia. Stimiamo un costo totale di oltre 34 miliardi di dollari per i paesi coinvolti nella guerra ibrida se dovesse durare 4 settimane, come da ipotesi di Donald Trump, è quanto dichiara Matteo Adjimi.