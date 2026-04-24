Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli La proposta di FdI al sindaco Il Comune rimanda a fine anno

Il Comune ha deciso di rinviare a fine anno la consegna del Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli, su proposta di FdI al sindaco. Lo sport bolognese vanta una lunga storia di successi, tra cui lo scudetto del 1964 e la qualificazione alla Champions League nel 2024. Tra i nomi di spicco ci sono anche Marco Di Vaio, Alex Zanardi e Alberto Tomba, figure note nel panorama sportivo locale.

Il Bologna che ha vinto lo scudetto del ’64 e la squadra che nel 2024 si è qualificata in Champions League, poi altri grandi sportivi come Marco Di Vaio, Alex Zanardi e Alberto Tomba. Oppure giganti del cinema e della musica come Francesco Guccini, Gianni Morandi, Vasco Rossi e Pupi Avati. Oltre a questi premiati e altre decine di insigniti, Fratelli d’Italia ha proposto di conferire il Nettuno d’Oro anche al pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli, vincitore (per ora) di due gp di Formula Uno, e attuale leader del campionato più importante del motorsport. Dovesse il sindaco Matteo Lepore decidere di premiarlo, Kimi sarà anche tra i più giovani a ricevere il riconoscimento: ad agosto compirà 20 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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