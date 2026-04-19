Antonelli superstar al Wec di Imola in 92mila per la ‘6 Ore’ Il tifo entusiasta dalle tribune | Kimi Kimi!

L’Autodromo di Imola ha ospitato una gara del World Endurance Championship che ha attirato circa 92.000 spettatori, un numero record per l’evento. Tra i protagonisti in pista, un pilota italiano ha ricevuto un’accoglienza calorosa dal pubblico, con tifo entusiasta e cori di sostegno. Le tribune si sono riempite durante tutta la giornata, con la folla che ha mostrato grande entusiasmo per le performance in gara.

Imola (Bologna), 19 aprile 2026 – Edizione da record per il Wec all’Autodromo di Imola. Ad assistere alla tappa di esordio del Mondiale Endurance, che all’Enzo e Dino Ferrari vive la ‘6 Ore’ partita con la bandiera verde (o meglio tricolore) sventolata dal pilota di F1 Kimi Antonelli, sono infatti arrivati oltre 92mila spettatori nel corso del fine settimana. Record di presenze. Secondo i dati resi noti dall’Autodromo nel primo pomeriggio, le presenze nei tre giorni di gara sono state 92.175. Superate dunque sia quota 65mila dello scorso anno che i 73mila del 2024. Non saranno le 100mila presenze indicate nei mesi scorsi dal Comune in un eccesso di ottimismo (previsioni poi abbassate nella giornata di sabato), ma è comunque un dato ampiamente positivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antonelli superstar al Wec di Imola, in 92mila per la ‘6 Ore’. Il tifo entusiasta dalle tribune: “Kimi, Kimi!” Notizie correlate Imola in delirio per Antonelli, cori da stadio dalla tribuna centrale: "Kimi, Kimi, Kimi!"Un bagno di folla che probabilmente si aspettava, ma che lo ha comunque emozionato. Wec a Imola, atteso un ospite speciale: Kimi Antonelli darà il via alla garaNon poteva esserci testimonial più atteso per il ritorno del grande endurance sulle rive del Santerno. Altri aggiornamenti Si parla di: Imola si trasforma nel tempio del Motorsport con il Wec. E la città sarà sorvolata dal dirigibile Goodyear. Antonelli superstar al Wec di Imola, in 92mila per la ‘6 Ore’. Il tifo entusiasta dalle tribune: Kimi, Kimi!Imola (Bologna), 19 aprile 2026 – Edizione da record per il Wec all’Autodromo di Imola. Ad assistere alla tappa di esordio del Mondiale Endurance, che all’Enzo e Dino Ferrari vive la ‘6 Ore’ partita ... ilrestodelcarlino.it Antonelli, bagno di folla a Imola: sarà lo starter della 6 oreBREAKING NEWS: Kimi Antonelli to signal the start of the 6 Hours of Imola this Sunday. #WEC #6HImola pic.twitter.com/LuOwX8Zrvz ... formulapassion.it