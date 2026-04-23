Una proposta di assegnare il Nettuno d’Oro al pilota di Formula 1 di origini bolognesi sta facendo discutere nella città. La richiesta, avanzata da un rappresentante di Fratelli d’Italia, suggerisce di concedere il riconoscimento al giovane atleta, chiedendo che possa completare la stagione in corso prima di ricevere il premio. La proposta ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Bologna, 23 aprile 2026 – Conferire il Nettuno d’Oro al pilota bolognese di F1, Kimi Antonelli. La proposta avanza da Fratelli d’Italia. Gli altri grandi sportivi premiati. Il Bologna che ha vinto lo scudetto del ’64 e la squadra che nel 2024 si è qualificata in Champions League, poi altri grandi sportivi come Marco Di Vaio, Alex Zanardi, Alberto Tomba e Vincenzo Italiano (l’ultimo a riceverlo in ordine cronologico, nel maggio 2025 dopo la vittoria in Coppa Italia). https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaculturacesare-cremonini-caterina-londra-foto-hcibiyb6 I grandi della musica e del cinema. Oppure giganti del cinema e della musica come F rancesco Guccini, Gianni Morandi, Vasco Rossi e Pupi Avati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nettuno d’Oro a Kimi Antonelli: la proposta. “Facciamogli almeno finire la stagione”

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