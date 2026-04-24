Il premier israeliano ha annunciato di aver superato un tumore alla prostata diagnosticato in fase precoce. Ha spiegato di aver deciso di non rendere pubblica la notizia durante il periodo di tensione militare, preferendo aspettare il completamento del trattamento. La comunicazione è arrivata dopo aver completato con successo la radioterapia, che gli ha consentito di dichiararsi guarito.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto di essere guarito, grazie alla radioterapia, da un tumore precoce alla prostata. La rivelazione è stata fatta in concomitanza con la pubblicazione del referto medico annuale sullo stato di salute del premier, avvenuta con due mesi di ritardo rispetto alla prassi. Una circostanza quest’ultima che ha sollevato anche alcune critiche sui media. «Ho chiesto di posticipare la pubblicazione del referto di due mesi per evitare che venisse diffuso nel pieno della guerra, per impedire al regime iraniano di diffondere ulteriore falsa propaganda contro Israele, ha spiegato il premier israeliano in un post su X.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Netanyahu rivela: "Ho avuto un tumore alla prostata. Non volevo dirlo in piena guerra"

Notizie correlate

Netanyahu rivela di aver subito un intervento per un tumore alla prostata. “Ho sconfitto anche questo”Tel Aviv, 24 aprile 2026 – Netanyahu ha rivelato di aver subito un intervento per un tumore precoce alla prostata.

Netanyahu rivela di aver subito un intervento per tumore precoce alla prostataTEL AVIV, 24 APR - L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato oggi il rapporto annuale sullo stato di salute del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Netanyahu rivela di aver subito un intervento per tumore precoce alla prostata; Cannavaro scuote l’Italia: In Bosnia bloccati dalla paura; Mi riferiscono in dettaglio ogni giorno: Netanyahu svela il rapporto con l’amministrazione Trump.

Netanyahu rivela: Ho avuto un tumore alla prostata. Non volevo dirlo in piena guerraIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto di essere guarito, grazie alla radioterapia, da un tumore precoce alla prostata. La rivelazione è stata ... gazzettadelsud.it

Netanyahu rivela: «Ho avuto un cancro, grazie a Dio ho sconfitto anche questo». Il racconto della malattiaIl Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato delle proprie condizioni di salute, annunciando attraverso i social media di aver superato ... msn.com

Netanyahu rivela di essere guarito da un cancro alla prostata: "Grazie a Dio l'ho sconfitto" - facebook.com facebook