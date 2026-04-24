netanyahu rivela di aver subito un intervento per un tumore alla prostata ho sconfitto anche questo

Il primo ministro ha comunicato di aver affrontato un intervento chirurgico per un tumore alla prostata diagnosticato in fase precoce. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli sul trattamento o sulle condizioni attuali. La sua dichiarazione si limita a confermare di aver superato l’intervento e di aver affrontato anche questa sfida. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Tel Aviv, 24 aprile 2026 – Netanyahu ha rivelato di aver subito un intervento per un tumore precoce alla prostata. “Grazie a Dio, ho sconfitto anche questo", ha detto il premier israeliaando il rapporto annuale sul suo stato, pubblicato oggi dal suo ufficio. Il 29 dicembre 2025 ha subito un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna. "L'intervento è stato eseguito con successo e senza complicazioni”, come confermato in una nota dal professore Aron Popovtzer, direttore del dipartimento di oncologia dell'Hadassah Medical Center di Gerusalemme che ha seguito Netanyahu. Poi due mesi e mezzo fa, il premier si è sottoposto a un ciclo di radioterapia per consolidare il risultato dell’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Netanyahu rivela di aver subito un intervento per tumore precoce alla prostata; Israele-Libano, giovedì nuovi colloqui. Netanyahu: In Iran non abbiamo ancora finito; Iran, J. D. Vance e la delegazione Usa presto a Islamabad (Pakistan). Trump: L’accordo sarà firmato domani. Oppure riprenderanno le bombe. Cnn: Colloqui previsti per mercoledì. Netanyahu: Non abbiamo ancora finito il lavoro; Libano, crocifisso distrutto da soldato: Israele condanna.

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