netanyahu rivela di aver subito un intervento per tumore precoce alla prostata

L'ufficio del primo ministro israeliano ha reso pubblico il rapporto annuale sulla salute del leader, nel quale si comunica che, circa due mesi e mezzo fa, si è sottoposto a un trattamento di radioterapia a causa di un tumore precoce alla prostata. La notizia è stata diffusa oggi, senza ulteriori dettagli sui successivi sviluppi o sulla diagnosi.

TEL AVIV, 24 APR - L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha pubblicato oggi il rapporto annuale sullo stato di salute del premier, rivelando che due mesi e mezzo fa si è sottoposto a radioterapia per un tumore precoce alla prostata. Questo dopo che, il 29 dicembre 2024, Netanyahu aveva subito un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna. L'intervento è stato eseguito con successo e senza complicazioni, come confermato in una nota dal professore Aron Popovtzer, direttore del dipartimento di oncologia dell'Hadassah Medical Center di Gerusalemme che ha seguito Netanyahu. ''Ho chiesto...🔗 Leggi su Lanazione.it

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