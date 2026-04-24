Netanyahu rivela di essere guarito da tumore alla prostata | tenuto segreto per evitare propaganda iraniana

Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver superato un tumore alla prostata, malattia che ha tenuto nascosta per diversi mesi. La diagnosi è stata fatta durante controlli di routine per un ingrossamento prostatico e ha portato a un trattamento con radioterapia. La decisione di mantenere segreta la sua condizione sarebbe stata presa per evitare che la vicenda fosse sfruttata come propaganda da parte dell’Iran.

La malattia e la radioterapia risalirebbe a diversi mesi fa ma per tutto il tempo il 76enne Premier israeliano ha tenuto segreta la vicenda per evitare ripercussioni sulla guerra in Iran La scoperta del tumore durante controlli periodici per un precedente problema di ingrossamento alla prostata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La rivelazione di Netanyahu: "Sconfitto tumore alla prostata, ora sto bene"Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata e di stare ora "in ottima forma fisica". Leggi anche: Microplastiche e tumore alla prostata: cosa rivela il nuovo studio Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Israele-Libano, giovedì nuovi colloqui. Netanyahu: In Iran non abbiamo ancora finito; Ue-Israele, tutto come prima. Grazie a Italia e Germania; Libano, crocifisso distrutto da soldato: Israele condanna; Iran, J. D. Vance e la delegazione Usa presto a Islamabad (Pakistan). Trump: L’accordo sarà firmato domani. Oppure riprenderanno le bombe. Cnn: Colloqui previsti per mercoledì. Netanyahu: Non abbiamo ancora finito il lavoro. Netanyahu rivela di essere guarito da tumore alla prostata: tenuto segreto per evitare propaganda iranianaLa malattia e la radioterapia risalirebbe a diversi mesi fa ma per tutto il tempo il 76enne Premier israeliano ha tenuto segreta la vicenda per evitare ... fanpage.it Netanyahu rivela di esser guarito da un cancro alla prostata: Grazie a Dio l'ho sconfittoIl premier israeliano lo ha scoperto grazie alle visite che esegue di routine da quando è stato operato per un problema al tratto urinario: Era allo stadio iniziale, scrive su X, ora è stato rimoss ... today.it Il presidente Usa rivela la rinuncia dell’Iran al piano atomico. Ma c’è la smentita. Netanyahu: “Sono choccato dal post del tycoon sullo stop ai nostri raid su Beirut” Leggi l'articolo #Teheran facebook