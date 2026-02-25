Microplastiche e tumore alla prostata | cosa rivela il nuovo studio

Un nuovo studio rivela che microplastiche si trovano nel tessuto di nove uomini su dieci con tumore alla prostata. La ricerca spiega che queste particelle sono penetrate nelle cellule tumorali, probabilmente attraverso l’ambiente o l’alimentazione. La presenza di plastica potrebbe avere un ruolo nel peggioramento della malattia. Solo una parte dei soggetti esaminati mostrava assenza di microplastiche. Restano da capire quali siano le implicazioni di questa scoperta.

Un’indagine scientifica ha acceso un nuovo campanello d’allarme. In nove uomini su dieci con diagnosi di tumore alla prostata sono state individuate minuscole particelle di plastica all’interno del tessuto canceroso. Non solo. Le concentrazioni risultano più elevate nei tumori rispetto al tessuto prostatico sano circostante. Un dato che apre interrogativi importanti sul possibile legame tra esposizione alle microplastiche e sviluppo della malattia. Lo studio è stato realizzato presso la NYU Langone Health, coinvolgendo il Perlmutter Cancer Center e il Center for the Investigation of Environmental Hazards. 🔗 Leggi su Billipop.com

Mutazioni Brca1/2: studio italiano valuta il rischio tumore alla prostata negli uomini con familiarità al seno.Uno studio italiano condotto dall’Irccs Istituto Clinico di Rozzano ha scoperto che le mutazioni Brca1 e Brca2, note per il cancro al seno, influenzano anche il probabilità di sviluppare tumore alla prostata negli uomini con familiarità.

Leggi anche: Microplastiche nel cervello: uno studio rivela come possono accelerare la malattia di Alzheimer

Temi più discussi: Tumore alla prostata e microplastiche: in uno studio i possibili legami; Microplastiche nei tessuti tumorali della prostata, studio pilota USA accende l’allarme; Tumore colon-retto: raddoppiano i casi tra gli under 50 in Italia; Studio Usa: microplastiche presenti nei tumori della prostata, ipotesi di un possibile legame.

Tumore alla prostata e microplastiche: in uno studio i possibili legamiPotrebbe esserci un legame tra le microplastiche e il tumore della prostata. È il sospetto che lancia uno studio che sarà presentato giovedì 26 febbraio al simposio sui tumori genitourinari dell' ... unionesarda.it

Microplastiche, cosa abbiamo scoperto sui danni alla salute dell’inquinamentoIl 2025 potrebbe essere ricordato come l’anno delle microplastiche. O meglio: dei progressi fatti nel comprendere come queste piccole e ormai onnipresenti particelle inquinanti possano minacciare la ... repubblica.it

Tumore alla prostata e microplastiche: in uno studio i possibili legami x.com

Sapete quale è il mare con più microplastiche Il Mediterraneo contiene appena l’1% dell’acqua marina mondiale, ma concentra circa il 7% delle microplastiche in essa presenti. Questo perché è un bacino semi-chiuso dove la plastica che entra (ogni anno olt - facebook.com facebook