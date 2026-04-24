Il primo ministro israeliano ha annunciato di aver avuto un tumore alla prostata, rivelando di essere riuscito a superarlo. La notizia è stata comunicata pubblicamente durante un intervento, senza ulteriori dettagli sulle cure o sui tempi di diagnosi. La dichiarazione ha sorpreso l’opinione pubblica, che ha seguito con attenzione l’annuncio riguardo alla sua salute. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali trattamenti o monitoraggi successivi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato a sorpresa di aver avuto un tumore alla prostata, sottolineando di essere riuscito “a sconfiggere anche questo”. Il premier ha spiegato di essere stato operato per una prostatite benigna circa un anno e mezzo fa ma “all’ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata. Dagli esami si è appurato che si trattava di uno stadio estremamente precoce di un tumore maligno, circoscritto e senza metastasi. I medici, quindi, hanno dato due opzioni a Netanyahu: aspettare e monitorare la situazione oppure intervenire con il premier israeliano che ha scelto la seconda opzione.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’annuncio a sorpresa di Netanyahu: “Avevo un tumore alla prostata. Ma grazie a Dio ho sconfitto anche lui”

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