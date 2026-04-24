Il primo ministro ha comunicato di aver superato un tumore alla prostata, annunciandolo attraverso un post su X. La notizia è stata divulgata lo stesso giorno in cui è stata resa nota la valutazione annuale del suo stato di salute. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla diagnosi o sul percorso di cura intrapreso. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini.

Benjamin Netanyahu ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata. L’annuncio è arrivato tramite un post su X nel giorno in cui è stata pubblicata la valutazione annuale del suo stato di salute. Il primo ministro israeliano ha ricostruito personalmente le fasi della malattia, raccontando di essere stato operato un anno e mezzo fa per un ingrossamento benigno della prostata. Poi, nell’ultimo controllo, la scoperta di «un minuscolo alone di meno di un centimetro che, dagli esami, è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di tumore maligno, senza alcuna diffusione o metastasi». Davanti alla scelta se «convivere con esso, come fanno molti» o sottoporsi a cure per «eliminare il problema” ha optato per la seconda strada».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Netanyahu ha rivelato di essere guarito da un tumore alla prostata

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