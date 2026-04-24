Netanyahu ha rivelato di essere guarito da un tumore alla prostata
Il primo ministro ha comunicato di aver superato un tumore alla prostata, annunciandolo attraverso un post su X. La notizia è stata divulgata lo stesso giorno in cui è stata resa nota la valutazione annuale del suo stato di salute. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla diagnosi o sul percorso di cura intrapreso. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini.
Benjamin Netanyahu ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata. L’annuncio è arrivato tramite un post su X nel giorno in cui è stata pubblicata la valutazione annuale del suo stato di salute. Il primo ministro israeliano ha ricostruito personalmente le fasi della malattia, raccontando di essere stato operato un anno e mezzo fa per un ingrossamento benigno della prostata. Poi, nell’ultimo controllo, la scoperta di «un minuscolo alone di meno di un centimetro che, dagli esami, è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di tumore maligno, senza alcuna diffusione o metastasi». Davanti alla scelta se «convivere con esso, come fanno molti» o sottoporsi a cure per «eliminare il problema” ha optato per la seconda strada».🔗 Leggi su Lettera43.it
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