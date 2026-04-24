Netanyahu operato per un tumore alla prostata | Perché non l’ho detto prima? Per non dare vantaggi all’Iran

Il premier israeliano ha subito un intervento chirurgico nei mesi scorsi a causa di un tumore alla prostata. La notizia è stata resa nota dallo stesso politico, che ha spiegato di aver scelto di non divulgarla prima per evitare di concedere vantaggi all’Iran. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discute delle sue condizioni di salute e delle implicazioni politiche della sua operazione.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha subìto nei mesi scorsi un intervento per un tumore alla prostata. Non ha però fatto trapelare la notizia sino ad oggi, per non consentire all’Iran di «diffondere ulteriore falsa propaganda contro Israele». Lo ha rivelato oggi lo stesso Netanyahu. «Oggi è stato pubblicato il mio rapporto medico annuale. Ho chiesto di posticiparne la pubblicazione di due mesi affinché non venisse diffusa al culmine della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere altra falsa propaganda menzognera contro Israele. Vorrei condividere con voi tre cose: 1) Grazie a Dio, sto bene; 2) Sono in ottima forma fisica; 3) Ho avuto un piccolo problema medico alla prostata che è stato trattato completamente », ha scritto il premier israeliano sui social.🔗 Leggi su Open.online

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