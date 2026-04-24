Gli ex difensori di Milan e Juventus hanno anticipato il prossimo match tra le due squadre su Dazn, facendo parlare di sé con alcune dichiarazioni. Uno di loro ha ricordato momenti passati in campo, suscitando l’interesse dei tifosi. La partita, prevista per domenica, si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più calda tra le due tifoserie, con i commenti dei protagonisti che alimentano l’attesa.

In attesa del fischio d'inizio di Milan-Juventus di domenica, i tifosi su Dazn potranno entrare nel clima pre-partita grazie a due interviste in esclusiva con chi ha fatto la storia di questi due club: Alessandro Nesta e Giorgio Chiellini. I due ex difensori, che con le maglie di Milan e Juventus hanno alzato importanti trofei nazionali e internazionali, si raccontano in una veste inedita, portando al grande pubblico i loro trascorsi e la loro visione sul futuro. Alessandro Nesta è il protagonista della terza puntata di "Giorgia's Secret”, il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nesta e Chiellini anticipano Milan-Juventus su Dazn. L'ex rossonero: "Che ricordi"

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