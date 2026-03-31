Nell’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport viene pubblicata un’intervista a Gianni Rivera, ex calciatore noto per aver militato nel Milan negli anni Sessanta e Settanta. Rivera, che è considerato una figura storica del calcio italiano, parla del suo legame con il club e di alcune considerazioni su un attuale giocatore rossonero. La conversazione si concentra su aspetti relativi alla carriera e ai sentimenti legati alla squadra.

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport trova spazio una corposa intervista a Gianni Rivera, idolo indiscusso del calcio italiano e milanista negli anni 60 e 70. L’ex Golden Boy ha parlato di diversi argomenti, soffermandosi anche sul suo rapporto con il Milan. Una vita da Golden Boy al Milan. Del Gianni Rivera milanista, ovviamente, si sa tutto. Diciannove anni tra le fila rossonere, 164 gol in 658 presenze e una striscia incredibile di vittorie ottenute con la maglia numero 10 orgogliosamente portata sulle spalle. Elegante dentro e fuori dal campo, l’immagine più bella di un’epoca di successi ma anche di ricostruzioni: fu infatti lui a ereditare la fascia di capitano da Liedholm e in pochissimo tempo riuscì a diradare i dubbi sulle prospettive del Milan dopo il ritiro dello svedese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, parla Gianni Rivera: “Il mio cuore è rossonero e su Leao vi dico che…”

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