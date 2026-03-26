Un progetto innovativo permette di rendere le case intelligenti parlando friulano, grazie al contributo di studenti dell'istituto tecnico. La soluzione consente di automatizzare abitazioni con impianti elettrici tradizionali senza interventi invasivi, offrendo nuovi strumenti per la gestione domestica. La sperimentazione si basa su sistemi che integrano tecnologie digitali e linguaggi locali, senza alterare le strutture esistenti.

Automatizzare un’abitazione dotata di impianto elettrico tradizionale senza effettuare opere invasive, si può. Darius Bughiu, Illan Lozia, Matteo Candusso e Davide Zamparo, studenti della classe 4EA – Settore Elettrico del Centro di Formazione Professionale Bearzi di Udine, lo hanno raccontato in un video tutorial bilingue italiano e friulano. La clip è un efficace strumento didattico, creato dagli allievi di oggi per restare a disposizione di quelli di domani ed è disponibile sulla pagina di progetto www.bearzi.itsmart-home In ragione della scelta di realizzare il video in lingua friulana, l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana ha voluto ringraziare i giovani con una targa che recita “ Pal impegn te promozion de lenghe furlane ”. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - La smart home parla friulano grazie agli studenti del Bearzi

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