Solo in Italia nessuno fa domande né parla del caso Vinícius e del razzismo all’estero ne parla chiunque

In Italia nessuno affronta il caso Vinícius e il razzismo, mentre all’estero i media discutono apertamente. La partita tra Benfica e Real Madrid ha fatto parlare di sé: il calciatore brasiliano è stato insultato ripetutamente, ma qui nessuno si è espresso pubblicamente. La mancanza di commenti e di iniziative su questo tema sorprende, considerando quanto la questione sia urgente e visibile altrove. In Italia, il silenzio su questi episodi continua a persistere.

Razzismo, questo sconosciuto. In Italia quel che è accaduto in Benfica-Real Madrid, è come se non esistesse. Non c'è praticamente nessuno che parla né scrive dei presunti insulti di Prestianni a Vinicius. Come se non fosse mai esistito. In Italia nessuno ha ancora preso posizione sul clamoroso episodio di Champions League, eppure all'estero non si parla d'altro. è un fiorire di editoriali e di approfondimenti: da noi un silenzio sorprendente che sembra quasi un isolamento dal mondo reale. Diciamo che da noi il razzismo non è un tema sentito. Nel frattempo, in Germania, tutto il resto passa in secondo piano quando Vincent Kompany viene interpellato sul presunto caso di razzismo ai danni di Vinícius Júnior.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Solo in Italia nessuno fa domande né parla del caso Vinícius e del razzismo, all'estero ne parla chiunque