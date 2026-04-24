La Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di reclusione dopo una camera di consiglio durata oltre tre ore. La decisione si riferisce a un caso in cui neonati sono stati sepolti e l’imputata è stata assolta dall’accusa di omicidio del primogenito. La sentenza riguarda le imputazioni di sepoltura di corpi di neonati, senza ulteriori dettagli sui fatti.

Dopo oltre tre ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi di reclusione. La sentenza riguarda la morte dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024, i cui corpi erano stati trovati sepolti nel giardino dell’abitazione di famiglia a Traversetolo. L’imputata, 22 anni, è stata invece assolta dall’accusa relativa al primogenito. Il collegio, presieduto dal giudice Alessandro Conti, ha pronunciato il verdetto al termine del processo che ha ricostruito le circostanze dei parti e delle morti dei due bambini. La difesa nega la premeditazione. Nel corso dell’arringa di replica, la difesa ha respinto l’ipotesi della premeditazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi ma assolta dall'omicidio del primogenito

Notizie correlate

Leggi anche: Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa

Neonati sepolti, la procura ha chiesto 26 anni per Chiara PetroliniLa procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, la 22enne che ha ucciso e seppellito due neonati nel giardino...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Il caso di Traversetolo, tutte le tappe della storia di Chiara Petrolini e dei due neonati morti: Non sono un mostro; Per noi cronisti che facciamo antimafia la sua assoluzione è una vera sconfitta; Tajani: La guerra in Iran? Ha un prezzo alto. Ora Xi spinga Putin ad accettare la pace.

Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesiÈ attesa per oggi la sentenza nel processo a carico di Chiara Petrolini, la ragazza accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. Stamattina, al ... tg24.sky.it

Neonati sepolti, la Corte dispone la perizia psichiatrica per Chiara PetroliniLa giovane donna, è arrivata stamane in tribunale a Parma. Nel 2023 e 2024 partorì due bambini e li mise sotto terra nel giardino di casa ... lastampa.it

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa - facebook.com facebook

La Procura ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini. La sentenza è prevista il 24 aprile. L'accusa la ritiene responsabile degli omicidi premeditati dei due figli neonati e le soppressioni dei cadaveri x.com