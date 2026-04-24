Nel tribunale di Parma si è pronunciata una sentenza che ha sorpreso molti, con una condanna pesante nei confronti di una giovane imputata. La vicenda riguarda neonati sepolti e ha coinvolto diverse accuse, creando un clima di grande tensione tra i presenti. La ricostruzione dei fatti ha avuto come protagonisti elementi di indagine che hanno portato alla condanna definitiva. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa tra chi seguiva il processo.

Parma - Sotto choc l’aula del tribunale di Parma: ricostruita una vicenda complessa tra accuse, assoluzioni parziali, risarcimenti e il dolore delle famiglie coinvolte È arrivata dopo oltre tre ore di camera di consiglio la decisione della Corte d’Assise di Parma, che ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di reclusione nell’ambito del processo sui neonati sepolti nel giardino dell’abitazione familiare. La giovane, 22enne di Traversetolo, era imputata per gli omicidi di due figli partoriti rispettivamente il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024. Il collegio giudicante, presieduto dal magistrato Alessandro Conti, ha tuttavia disposto l’assoluzione per uno dei capi d’accusa, relativo al primo neonato.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Neonati sepolti, la sentenza sconvolge: condanna pesante per la giovane imputata

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