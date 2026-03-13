neonati sepolti a traversetolo la procura chiede la condanna di chiara petrolini a 26 anni di reclusione

La Procura di Parma ha chiesto una condanna di 26 anni di reclusione per Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso due neonati appena nati e di averne successivamente nascosto i corpi. La donna, di 22 anni, è ritenuta responsabile di entrambi i reati di omicidio premeditato e di soppressione di cadavere. La vicenda riguarda i neonati sepolti a Traversetolo.

La Procura di Parma ha chiesto la condanna di Chiara Petrolini a 26 anni di reclusione, ritenendo la 22enne responsabile di tutti i reati contestati: i due omicidi premeditati dei due figli neonati ed altrettante soppressioni di cadavere. Così ha concluso il procuratore Alfonso D’Avino, che ha condotto l’accusa insieme alla pm Francesca Arienti. Per la Procura Petrolini è meritevole delle attenuanti generiche, per la giovane età e l’immaturità descritta nella perizia psichiatrica, ma equivalenti alle aggravanti. D’Avino si è soffermato ad elencare i motivi per cui, secondo i pm, l’imputata non possa beneficiare di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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