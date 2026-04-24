Neonati sepolti in giardino nonna paterna | Nessuna vittoria chiediamo solo giustizia

Una donna ha dichiarato che, indipendentemente dal verdetto, non si tratta di una vittoria. La madre di un bambino coinvolto nel caso ha parlato con i giornalisti fuori dall’aula di un tribunale di Parma, dove si attende la sentenza relativa alla morte di due neonati trovati sepolti in un giardino. La donna ha affermato che la famiglia chiede solo giustizia, senza commentare ulteriormente la decisione dei giudici.

“Comunque vada, non c’è nessuna vittoria“. Lo ha detto Sonia Carossi, madre di Samuel Granelli, il padre dei due neonati per la cui morte è imputata Chiara Petrolini, parlando con i giornalisti fuori dall’aula della corte d’assise di Parma in attesa della sentenza. Alla domanda su cosa facesse più male, la risposta è stata secca: “Il fatto che non abbia chiesto scusa a nessuno. Basta, solo quello”. Interrogata su cosa si aspettasse dal verdetto, Carossi non ha lasciato margini: “Giustizia. E basta, solo quello. Credo che non ci sia altro da chiedere”, ha concluso. Nato, Sanchez: "Sospensione della Spagna? Ci atteniamo a documenti ufficiali" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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