Neonati morti e sepolti in giardino la mamma in aula | Non sono un' assassina

In aula a Parma, una donna si è presentata per la prima volta dopo quanto accaduto, dichiarando di non essere un’assassina. La donna, coinvolta in un procedimento giudiziario, ha espresso la propria versione dei fatti davanti ai giudici. La vicenda riguarda neonati trovati sepolti nel giardino di una proprietà privata e il suo coinvolgimento in questa situazione. La discussione si svolge davanti alla Corte d’assise.

AGI - Parla per la prima volta, e lo fa nell'aula della Corte d'assise di Parma, Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo accusata di omicidio premeditato e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi dei suoi due neonati partoriti in casa nel maggio 2023 e nell' agosto 2024 e poi seppelliti nella villetta dove, in regime di arresti domiciliari, abita con la famiglia. "Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini - le sue dichiarazioni spontanee della studentessa -. Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro ". 🔗 Leggi su Agi.it

Articoli correlati

Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini parla in aula: “Non sono una madre assassina”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise Davanti alla Corte d’Assise di Parma, Chiara Petrolini ha preso la...

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepolti”Home > Cronaca > Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina.

Altri aggiornamenti su Neonati morti

Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: Non sono una madre assassina. I bimbi non respiravano e li ho sepoltiLa villetta di Traversetolo (Foto LaPresse/Giovanna Pavesi) Sono stata descritta come un’assassina, come una ... msn.com

Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini in aula: Non sono un'assassina, non...Chiara Petrolini in aula: dichiarazioni spontanee e ricostruzione dei tragici parti dei suoi due figli neonati tra dolore, confusione e solitudine. notizie.it