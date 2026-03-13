Neonati sepolti in giardino parla Chiara Petrolini | Non sono una madre assassina

In aula a Parma, Chiara Petrolini ha dichiarato di non essere una madre assassina, ribadendo di non essere certa di essere incinta al momento dei parti. La donna è sotto processo per aver ucciso e sepolto in giardino i due neonati, nati rispettivamente a maggio 2023 e agosto 2024. La difesa ha sottolineato la sua incertezza sulla gravidanza, mentre la procura accusa per omicidio premeditato.

"Non ero sicura di essere incinta. Non sono una madre assassina". A parlare in aula davanti alla corte di assise di Parma, è Chiara Petrolini, la ragazza sotto processo per l'omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024 e sepolti in giardino. La 22enne di Vignale di Traversetolo ha fornito delle dichiarazioni spontanee durante il procedimento: "Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini". Leggendo un foglio che aveva con sé, l'imputata ha parlato per circa sette minuti prima dell'inizio della requisitoria della procura: "Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro. 🔗 Leggi su Today.it

