I genitori di Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi in primo grado, sono usciti dal tribunale di Parma senza commentare. La vicenda riguarda la scoperta di neonati sepolti in un giardino, accaduta nel corso delle indagini. La famiglia ha lasciato l’edificio in auto, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. La sentenza è stata emessa oggi, dopo il dibattimento processuale.

I genitori di Chiara Petrolini, condannata oggi in primo grado a 24 anni e 3 mesi, hanno lasciato il palazzo di Giustizia di Parma senza rilasciare dichiarazioni. La famiglia della giovane è salita a bordo di un’auto ed è uscita evitando le numerose telecamere dei giornalisti in attesa fuori dal tribunale. Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neonati sepolti in giardino, la famiglia di Chiara Petrolini lascia il tribunale in auto

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