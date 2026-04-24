neonati morti e sepolti in giardino 24 anni a chiara petrolini

La Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi di reclusione una donna accusata di aver ucciso e sepolto in giardino alcuni neonati. La decisione arriva dopo un processo in cui sono stati ascoltati testimoni e presentate prove. La donna era stata arrestata in relazione a questi fatti e ora dovrà scontare la pena stabilita dalla sentenza.

AGI - La Corte d'Assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di carcere. La studentessa 22enne era accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei loro cadaveri che avrebbe seppellito nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo (Parma), dove abita tuttora con i genitori, in regime di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La Procura aveva chiesto una condanna a 26 anni. I giudici hanno riconosciuto la donna non colpevole dell'omicidio del primogenito. Tre ore di camera di consiglio. Il verdetto è arrivato dopo oltre tre ore di camera di consiglio. L'imputata è stata assolta dall'omicidio del primogenito, quello partorito a maggio del 2023, poco più di un anno prima del secondo, nato ad agosto 2024.🔗 Leggi su Agi.it

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Neonati sepolti a Parma, chiesti 26 anni per Chiara Petrolini - Vita in Diretta 13/03/2026

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Panoramica sull’argomento

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Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 x.com