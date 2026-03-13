Neonati morti a Parma Chiara Petrolini in aula | Non sono una madre assassina I bimbi non respiravano e li ho sepolti

In un’aula di tribunale si è tenuta l’udienza con Chiara Petrolini, accusata di aver sepolto due neonati morti a Parma. La donna ha dichiarato di non considerarsi una madre assassina e ha affermato che i bambini non respiravano al momento della loro morte. Durante l’interrogatorio, ha negato di aver ucciso volontariamente i propri figli. La vicenda riguarda la morte dei neonati e il loro successivo seppellimento.

"Sono stata descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono neanche questo. Io non ho mai potuto fare del male ai miei bambini". Lo ha detto, durante la sua dichiarazione in aula a Parma, Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata dell'omicidio dei due figli neonati e della soppressione dei loro corpi. "Durante gli interrogatori, ho sempre dichiarato che sapevo di essere incinta – ha aggiunto -. In realtà, ho detto queste cose perché mi sembrava l'unica spiegazione a tutto quello che mi era successo.