Neonati sepolti in giardino Chiara Petrolini parla in aula | Non sono una madre assassina

Chiara Petrolini ha preso la parola in aula durante un processo davanti alla Corte d'Assise, dichiarando di non essere una madre assassina. La donna ha espresso le sue affermazioni spontanee, negando ogni coinvolgimento nei fatti contestati. La discussione si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario riguardante la vicenda di neonati sepolti in un giardino. La corte ascolta attentamente le sue dichiarazioni.

Davanti alla Corte d'Assise di Parma, Chiara Petrolini ha preso la parola durante il processo che la vede imputata per omicidio premeditato e soppressione di cadavere dei suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell'agosto 2024 e successivamente sepolti nel giardino di casa. La giovane, 22 anni e residente a Vignale di Traversetolo, ha reso dichiarazioni spontanee prima dell'inizio della requisitoria della procura, parlando per circa sette minuti e leggendo un foglio che aveva con sé. Durante l'intervento ha respinto con decisione l'immagine di sé emersa nel dibattito pubblico: "Sono stata descritta come una madre che uccide i suoi figli, ma non è quello che sono.

