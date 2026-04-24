neonati sepolti in giardino a parma la storia di chiara petrolini

A Parma, una donna è stata condannata a 24 anni e tre mesi di reclusione per la morte di un secondo figlio, mentre è stata assolta per il primo. La Procura aveva richiesto una pena di 26 anni. La vicenda riguarda neonati sepolti in un giardino, e la donna coinvolta è Chiara Petrolini. La sentenza si è basata sui fatti emersi durante il processo.

La scoperta dei corpi sepolti Le indagini sono cominciate nell’agosto del 2024, dopo una segnalazione. Il cane di casa scava nel giardino: si trova il primo corpo. che è quello del secondo neonato partorito da Chiara Petrolini. Il 9 agosto, i carabinieri hanno scoperto, sepolto nel giardino dell’abitazione, il corpo di un neonato, nato due giorni prima, il 7 agosto, in casa, senza assistenza. La ragazza sarebbe uscita il giorno dopo per andare dall'estetista e a prendere l'aperitivo con le amiche. Al momento della scoperta dei cadaveri dei bambini, era in viaggio con la famiglia negli Usa. I resti del primo figlio, nato e morto il 12 maggio del 2023, saranno trovati nello stesso giardino il 10 settembre.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Neonati sepolti a Parma, ascoltate le amiche di Chiara Petrolini - 1 Mattina News 04/11/2025

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