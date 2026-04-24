Neonati sepolti in giardino a Parma | Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi

Il tribunale ha emesso una sentenza di condanna a 24 anni e tre mesi nei confronti di Chiara Petrolini, coinvolta in un caso di neonati sepolti in un giardino a Parma. La decisione è stata presa oggi, 24 aprile 2026, dopo il processo a carico dell’imputata. La vicenda ha suscitato grande attenzione pubblica e ha portato all’apertura di un’indagine giudiziaria sui fatti accertati.

PARMA – Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso oggi, 24 aprile 2026, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. L’imputata è stata assolta dall’omicidio del primogenito. Chiara Petrolini è rimasta impassibile durante la lettura della sentenza. Tra il pubblico, i genitori della giovane sono scoppiati in lacrime. Tensioni si sono registrate tra il folto gruppo di amici della condannata, che le hanno fatto scudo con delle giacche all’uscita, e i giornalisti presenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini condannata a 24 anni: la sentenza

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