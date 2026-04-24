Neonati sepolti | condanna a 24 anni e tre mesi per Chiara Petrolini

La Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi di reclusione. La decisione è stata annunciata al termine del processo presieduto dal giudice Alessandro Conti. La sentenza riguarda il caso di neonati sepolti, e la condannata è risultata colpevole delle accuse a suo carico. La motivazione della condanna verrà depositata nei prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Corte d’assise di Parma. Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi di reclusione al termine del processo celebrato davanti alla Corte d’assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti. La sentenza è arrivata dopo oltre tre ore di camera di consiglio. La giovane, 22 anni e originaria di Traversetolo, era accusata della morte di due neonati, partoriti rispettivamente il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024, e successivamente sepolti nel giardino dell’abitazione familiare. Per uno dei due casi è stata assolta dall’accusa di omicidio, mentre per l’altro è arrivata la condanna. Riqualificazione del reato e misure accessorie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Neonati sepolti: condanna a 24 anni e tre mesi per Chiara Petrolini Neonati sepolti, Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi Notizie correlate Leggi anche: Neonati sepolti in giardino a Parma: Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi Leggi anche: Neonati sepolti nel giardino di casa, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Maiorino, finalmente la condanna di Meloni, ma parole tardive; Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsi; La Biennale di Venezia e il padiglione della Russia, Ue: Formalizzata la volontà di fermare i fondi, Roma informata. Neonati sepolti a Parma, sentenza choc: 24 anni a Chiara Petrolini, ma per il primo figlio arriva l’assoluzioneLa Corte d’Assise di Parma condanna Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi per l’omicidio del secondo neonato e la assolve per il primo. Una sentenza complessa che riapre interrogativi su responsabilit ... panorama.it Neonati sepolti in giardino, condanna a 24 anni e tre mesi per Chiara PetroliniUna sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario di una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica: Chiara Petrolini, 22enne di ... pupia.tv La corte d’Assise di Parma ha condannato a 24 anni e tre mesi Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso (in due momenti diversi) due figli appena nati e di averli seppelliti nel giardino di casa sua a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Petr facebook #Infanticidi L'avvocato di Chiara #Petrolini aspetta le motivazioni della condanna a 24 anni. Il Procuratore parla di profondo disagio esistenziale e di un processo difficile. In aula Samuel, il papà dei bimbi uccisi, ha cercato di ritrovare un suo ruolo. @elenapab x.com