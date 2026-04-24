Neonati sepolti Chiara Petrolini condannata a 24 anni

Da tv2000.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi di carcere per aver ucciso e sepolto i suoi due neonati. La donna è stata assolta dall’accusa di aver ucciso il primo figlio, mentre la condanna riguarda i due episodi successivi. La sentenza è stata pronunciata in tribunale dopo il procedimento giudiziario iniziato con le accuse di infanticidio e occultamento di cadaveri. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e tre mesi. La ragazza – accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due neonati – è stata assolta per l’omicidio del primogenito. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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