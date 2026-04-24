neonati sepolti a parma chiara petrolini condannata a 24 anni

La Corte d’Assise di Parma ha condannato a 24 anni di carcere una giovane donna accusata della morte di due neonati trovati sepolti nel giardino della sua casa. La sentenza rappresenta la conclusione di uno dei procedimenti giudiziari più tristi degli ultimi tempi, legato a fatti che hanno sconvolto la comunità locale. La vicenda riguarda la scoperta dei corpi dei bambini, che ha portato all’arresto e al processo della donna coinvolta.

Si chiude con una condanna pesante uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni. La Corte d’Assise di Parma ha inflitto 24 anni di carcere a Chiara Petrolini, la giovane accusata della morte dei due neonati trovati sepolti nel giardino della sua abitazione. Ma la sentenza contiene un elemento destinato a far discutere: l’assoluzione per il primogenito. Chiara infatti aveva partorito entrambi i bambini, figli suoi e del suo ragazzo di allora, quest'ultimo del tutto inconsapevole delle due gravidanze e del triste destino dei piccoli. Il verdetto emesso dalla Corte d’Assise di Parma segna un punto di equilibrio tra accusa e difesa. La giovane è stata ritenuta colpevole per uno dei due episodi, con una condanna a 24 anni di reclusione, ma è stata assolta per l’altro caso, quello relativo al primo neonato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Neonati sepolti a Parma, chiesti 26 anni per Chiara Petrolini - Vita in Diretta 13/03/2026

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Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa - facebook.com facebook

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