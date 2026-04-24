La Corte di assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi di carcere Chiara Petrolini, 22 anni, per l’omicidio del suo secondogenito, nato nel 2024 e sepolto nel giardino di casa. La donna è stata assolta dall’accusa di aver ucciso il primo neonato, nato nel 2023. La sentenza è stata annunciata dal giudice Alessandro Conti al termine del processo.

Lo ha deciso la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne accusata degli omicidi dei due neonati partoriti nel 2023 e nel 2024 e poi sepolti nel giardino di casa Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere. Lo ha deciso l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per omicidio del secondogenito, assolta per la morte del primo

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