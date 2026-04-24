Neonati sepolti a Parma sentenza choc | 24 anni a Chiara Petrolini ma per il primo figlio arriva l’assoluzione

Una sentenza ha condannato a 24 anni e tre mesi di carcere una donna accusata dell’omicidio di un suo secondo figlio, mentre il primo è stato assolto. La decisione è stata comunicata dopo circa tre ore di camera di consiglio. La vicenda riguarda neonati sepolti a Parma, e la donna coinvolta è stata giudicata colpevole per il secondo figlio, mentre per il primo è stata riconosciuta l’innocenza.

La sentenza è arrivata dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, ma il peso che porta con sé è destinato a durare molto più a lungo: 24 anni e tre mesi di reclusione per l’omicidio del secondo figlio, assoluzione per il primo. Così la Corte d’Assise di Parma ha chiuso – almeno in primo grado – uno dei casi più destabilizzanti degli ultimi anni, quello dei neonati sepolti nel giardino di una villetta a Traversetolo, trasformando una vicenda già difficile da comprendere in una pagina giudiziaria che lascia aperte più domande di quante ne chiuda. In aula, mentre veniva letto il dispositivo, Chiara Petrolini è rimasta immobile, quasi impermeabile alla formalità del verdetto.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Neonati sepolti a Parma, sentenza choc: 24 anni a Chiara Petrolini, ma per il primo figlio arriva l’assoluzione Notizie correlate Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini condannata a 24 anniSi chiude con una condanna pesante uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni. Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: la sentenzaLa Corte d’assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; La Biennale di Venezia e il padiglione della Russia, Ue: Formalizzata la volontà di fermare i fondi, Roma informata; Morto Franco Esposito, decano dei giornalisti napoletani: fu firma de Il Mattino; Campagna, scontro tra auto e camion in autostrada: giovane ferito. Neonati sepolti a Parma, sentenza choc: 24 anni a Chiara Petrolini, ma per il primo figlio arriva l’assoluzioneLa Corte d’Assise di Parma condanna Chiara Petrolini a 24 anni e tre mesi per l’omicidio del secondo neonato e la assolve per il primo. Una sentenza complessa che riapre interrogativi su responsabilit ... panorama.it Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi per i neonati sepolti in giardino: la lettura della sentenza VIDEOLa Corte d'assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali, al termine di una camera di ... ilgazzettino.it Neonati uccisi, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Assolta per la morte del primogenito- facebook #Infanticidi L'avvocato di Chiara #Petrolini aspetta le motivazioni della condanna a 24 anni. Il Procuratore parla di profondo disagio esistenziale e di un processo difficile. In aula Samuel, il papà dei bimbi uccisi, ha cercato di ritrovare un suo ruolo. @elenapab x.com