Neonati morti a Parma la psichiatra | Chiara Petrolini non ha deficit cognitivo | non si è confrontata con se stessa

La psichiatra nominata dalla corte al processo di Parma ha dichiarato che Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo accusata di aver partorito e seppellito due neonati, non presenta deficit cognitivo e ha evidenziato come la sua incapacità di confrontarsi con se stessa abbia contribuito al gesto.

Parla la psichiatra nominata dalla corte al processo a Parma a Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell’agosto 2024. “ Chiara Petrolini è persona capace di stare in giudizio, è sempre venuta a tutte le udienze, si è sentita raccontare da tutti, rinunciando e preferendo adattarsi al racconto dei suoi consulenti, piuttosto che usare questa perizia, questo momento di perizia lungo, faticoso ed estenuante per confrontarsi con se stessa”. ha detto la dottoressa Laura Ghiringhelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Chiara, la giovane di Vignale di Traversetolo accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati, è stata descritta oggi in aula come una persona immatura e troppo orientata a comunicare con il mondo digitale, secondo le parole delle due psichiatre chiamate a testimoniare nel processo.

Chiara Petrolini si presenta in tribunale a Parma per l’udienza del processo che la vede accusata di aver partorito e seppellito i due neonati a Vignale di Traversetolo.

