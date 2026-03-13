A Parma, Chiara Petrolini si è presentata in aula per rispondere delle accuse a suo carico, affermando di essere stata descritta come una madre assassina, ma negando di essere responsabile di aver ucciso i propri figli. La donna ha dichiarato di non riconoscersi in questa immagine e ha preso parola durante il procedimento legale, sottolineando di non essere colpevole delle accuse mosse contro di lei.

“Sono stata descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono neanche questo. Io non ho mai potuto fare del male ai miei bambini”. Lo ha detto, durante la sua dichiarazione in aula a Parma, Chiara Petrolini, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata dell’omicidio dei due figli neonati e della soppressione dei loro corpi. “Durante gli interrogatori, ho sempre dichiarato che sapevo di essere incinta – ha aggiunto -. In realtà, ho detto queste cose perché mi sembrava l’unica spiegazione a tutto quello che mi era successo. Non ho mai fatto un test di gravidanza e non sono mai stata... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina”

Articoli correlati

Leggi anche: Neonati sepolti in giardino, parla Chiara Petrolini: "Non sono una madre assassina"

Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara parla in aula: "Non sono una madre assassina"La giovane imputata ha reso dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d’Assise di Parma: "Non ho mai voluto fare del male ai miei bambini.

Altri aggiornamenti su Chiara Petrolini

Argomenti discussi: Ma allora cosa dice la perizia delle procure sul caso Paragon?.

Le prime parole di Chiara Petrolini: Non sono una mamma assassina, non gli avrei mai fatto del maleLa studentessa 22enne è imputata del duplice omicidio premeditato dei figli neonati, morti e sepolti nel giardino di casa a Treversetolo (Parma), ad un anno e mezzo di distanza l'uno dall'altro. Sette ... ilrestodelcarlino.it

Chiara Petrolini: Non sono una madre che uccide i suoi figli. Non ero sicura di essere incintaSono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini. Chiara Petrolini ha reso le ... rainews.it