Nel settore dell’imprenditoria trasformativa, si osservano cambiamenti che modificano profondamente le strutture esistenti, con un impatto diretto su vari ambiti economici e sociali. Le iniziative di questo tipo mirano a ridefinire i confini tradizionali, creando nuove opportunità e sfide. In un contesto di crescente complessità, le aziende e gli investitori si confrontano con un panorama in continuo mutamento, in cui le regole e le dinamiche si evolvono rapidamente.

L’imprenditorialità trasformativa, quella che sconvolge lo status quo ridefinendo i confini e le norme del mercato in modo da far emergere mercati completamente nuovi, nasce dai sogni, dalle esplorazioni e dalle scoperte dell’imprenditorialismo la cui avanguardia vede in prima fila gli ignoranti creativi. Costoro navigano nel mare dell’incertezza per predisegnare un nuovo mondo. Scuotono l’economia tracciando nuove strade lungo le quali l’umanizzazione e la personalizzazione dei processi economici si incontrano e interagiscono. L’umanizzazione implica che l’ignorante creativo non è il massimizzatore dell’utilità razionale (Homo Oeconomicus), ma è Homo Civis et Socius che partecipa attivamente alla vita della comunità ed è preoccupato per le disuguaglianze economiche e sociali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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