Il ritorno necessario del realismo politico nel tempo dell’incertezza

Alessandro Campi ha scritto un libro che analizza l’attuale ondata di autoritarismo, populismo e nazionalismo. La causa di questa crescita, secondo l’autore, risiede nelle crisi politiche ed economiche che scuotono l’Europa e il mondo. Il testo si concentra su come la politica si sia allontanata dal realismo e dalle soluzioni concrete. Campi invita a tornare a un approccio più pragmatico per affrontare le sfide del presente. Il suo lavoro mira a stimolare un dibattito su un futuro più realistico e responsabile.

Ci sono libri che nascono per inseguire il presente e libri che, invece, provano a comprenderlo. Autoritarismo, populismo, nazionalismo del politologo Alessandro Campi appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Non è un instant book né un pamphlet polemico, ma un'opera che si colloca consapevolmente nella tradizione del pensiero politico europeo e che si propone di affrontare la crisi delle democrazie contemporanee sottraendola tanto alle semplificazioni giornalistiche quanto alle rigidità delle interpretazioni accademiche. Il punto di partenza è una constatazione tanto evidente quanto spesso elusa: viviamo in un'epoca di transizione, nella quale le categorie politiche ereditate dal Novecento appaiono sempre meno capaci di interpretare i fenomeni emergenti.