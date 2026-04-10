Le borse europee terminano la giornata senza variazioni significative, in attesa dei prossimi negoziati tra gli Stati Uniti e l'Iran. La seduta si conclude con i mercati che annullano i guadagni accumulati durante la giornata, riflettendo l'incertezza legata agli sviluppi internazionali. L'andamento si mantiene stabile e privo di grandi variazioni, in linea con le tendenze di Wall Street nelle ultime ore.

Le Borse europee archiviano l'ultima seduta della settimana annullando i guadagni della giornata in linea con l'incertezza di Wall Street. Alla vigilia dei negoziati fra Usa e Iran l'attenzione degli investitori resta alta sullo stretto di Hormuz per le ripercussioni che i rialzi dei prezzi dell'energia, nello specifico del gas, hanno avuto sull'inflazione americana e sulla fiducia dei consumatori Usa, scesa ai minimi. Parigi conclude in leggera crescita (+0,17%) mentre Francoforte (-0,01%) e Londra chiudono piatte (-0,03%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: l'Europa chiude poco mossa alla vigilia dei negoziati Usa-Iran

Borsa: l'Europa chiude debole, timori per la tregua Usa-IranLe Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo.

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#MedioOriente C'è attesa per i colloqui USA-Iran per il cessate il fuoco: gli occhi del mondo sono puntati su Islamabad. Resta la tensione su Hormuz. Al #GR1 Gregory Alegi (Storia e politica degli Stati Uniti - Luiss): "Richieste delle 2 parti incompatibili". Davide - facebook.com facebook

La tregua #USA- #Iran è un passo avanti per evitare una catastrore. Importate riaprire #Hormuz e bloccare nucleare militare. Ma In Iran continuano esecuzioni e repressione: anche sospensione delle esecuzioni e liberazione prigionieri devono essere parte d x.com