A Ravenna, nel centro storico, si registrano nuovi spostamenti di attività commerciali: alcune chiudono, altre si trasferiscono o aprono nuove sedi. Di recente, un negozio di kebab ha preso il posto di un locale precedentemente dedicato a Cappuccetto Rosso, mentre un’erboristeria ha ridotto il proprio spazio e si sta spostando. La mappa del commercio locale continua a evolversi, con cambiamenti che riguardano diverse attività.

Ravenna, 24 aprile 2026 – Non solo chiusure, ci sono attività che si trasferiscono, altre che aprono e la mappatura del commercio in centro storico continua a cambiare. Gianna Ghirardini, titolare dell’erboristeria ‘I segreti di Teodora’, lascerà via Salara, dove aveva aperto nel 2013, per via Cairoli, la stradina pedonale all’ombra del Comune. “Vorremmo passare nella nuova sede a giugno – spiega Ghirardini – dove in questo momento stiamo effettuando alcuni lavori”. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacaniagara-amaro-trasferimento-lasciamo-milano-5b08af76 Il risiko dei negozi in centro. L’erboristeria aprirà dove prima era l’ottica Dieci Decimi, che a sua volta si è spostata in via Berlinguer.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Negozi in trasloco, un kebab al posto di Cappuccetto Rosso. E l’erboristeria: “Il passaggio si è ridotto, mi sposto”

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