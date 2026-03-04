Cappuccetto Rosso in scena al Teatro Camploy

Lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17, al Teatro Camploy di Verona, si tiene lo spettacolo

Uno spettacolo per tutta la famiglia! All'interno della rassegna "Ragazzi si Danza", la compagnia di danza contemporanea ErsiliaDanza presenta "Cappuccetto Rosso" lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17 al Teatro Camploy di Verona. La coreografia è di Laura Corradi; gli interpreti sono Midori Watanabe e Alberto Munarin; l'allestimento scenico e le luci sono curati da Alberta Finocchiaro. Lo spettacolo è adatto a bambini, ragazzi e adulti. L'ingresso è di 5 euro. Per prenotazioni e informazioni potete chiamare il numero 347.0415767. La rassegna Ragazzi si Danza (RsD) 2025-26 ha ottenuto il sostegno di Consorzio ZAI - Interporto Quadrante Europa; il patrocinio e il contributo del Comune di Verona; ed è un progetto finanziato da Fondazione AGSM AIM ETS. 🔗 Leggi su Veronasera.it

