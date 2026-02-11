Cappuccetto Rosso – Il Musical | la fiaba si trasforma in una travolgente commedia musicale
Domenica 22 febbraio 2026, il Teatro Sociale di Fasano ospiterà “Cappuccetto Rosso – Il Musical”. La fiaba più amata si trasforma in una commedia musicale che promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Lo spettacolo prenderà vita alle 19 e porta in scena un nuovo modo di vivere la storia di Cappuccetto Rosso, con canzoni, humor e tanti effetti scenici. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra chi ha voglia di riscoprire un classico in modo originale.
FASANO – che prenderà vita al Teatro Sociale domenica 22 febbraio 2026 alle ore 19.La pièce, interamente cantata dal vivo, unisce comicità, emozione e fantasia, offrendo un’esperienza leggera e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
