Cappuccetto Rosso – Il Musical | la fiaba si trasforma in una travolgente commedia musicale

Domenica 22 febbraio 2026, il Teatro Sociale di Fasano ospiterà “Cappuccetto Rosso – Il Musical”. La fiaba più amata si trasforma in una commedia musicale che promette di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Lo spettacolo prenderà vita alle 19 e porta in scena un nuovo modo di vivere la storia di Cappuccetto Rosso, con canzoni, humor e tanti effetti scenici. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce tra chi ha voglia di riscoprire un classico in modo originale.

