In Europa, gli italiani sono tra i paesi con il minor utilizzo di intelligenza artificiale generativa, sia per motivi di studio che di lavoro. I dati mostrano che rispetto ad altri paesi europei, la penultima posizione è occupata dall’Italia in questa classifica di utilizzo dell’AI. La situazione riguarda sia l’impiego di queste tecnologie nelle attività di formazione che nelle professioni quotidiane.

Che sia per motivi di studio o lavoro, gli italiani non utilizzano l’intelligenza artificiale generativa. O, meglio, la usano, ma poco: meno di quasi tutti gli altri cittadini europei. Soltanto in Romania, infatti, la percentuale di utenti è più bassa: è il 19,1%. L’Italia si ferma invece al 22%, con una leggera discrepanza tra uomini (23,58%) e donne (20,39%). Numeri ben distanti dalla media dell’Unione europea del 35%. GRAFICO AI GENERICO I dati li fornisce Eurostat all’interno del rapporto sulla digitalizzazione nei Paesi membri. L’analisi prende in considerazione solo gli utenti digitali. Questo perché fa riferimento a chi, negli ultimi tre mesi, ha avuto accesso a Internet.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Né per studio né per lavoro: italiani penultimi in Europa per l’uso di Ai

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