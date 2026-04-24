Nel suo debutto ai playoff NBA, un giovane talento ha attirato l'attenzione per le sue mosse spettacolari e le prestazioni decisive, scrivendo un capitolo importante nella sua carriera. Nel frattempo, una squadra della lega ha concluso la stagione con poche speranze di avanzamento, dopo la perdita di un suo principale giocatore. La partita ha mostrato anche l'assegnazione del riconoscimento di Difensore dell’Anno a un giovane atleta, considerato una promessa per il futuro.

Wembanyama: perché è il Difensore dell’anno (e del prossimo decennio)?. La sua prima partita di playoff in carriera è stata un’apoteosi di “non posso crederci che lo abbia fatto davvero ”, “ma ha seriamente ha virato in palleggio dal centro area con quella velocità?”, “quel tiro dall’angolo cadendo all’indietro sarebbe stato difficile anche per Tracy McGrady!”. In gara 1, Victor Wembanyama ha scritto 35 punti con 5 su 6 da oltre l’arco. Praticamente potrebbe essere stato, senza destare sospetto alcuno, il tabellino finale di una partita di playoff tipo di Steve Nash, tanto per volare basso. Solo che questo qui è alto quasi quanto Gheorghe Muresan e tocca il ferro senza nemmeno saltare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Wembanyama scrive la storia e fa show all’esordio ai playoff. Pistons, dopo Cunningham c’è il nulla

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