NBA | Wembanyama porta gli Spurs ai playoff dopo sei anni Doncic segna 60 punti e LeBron fa la storia

Nella NBA, gli Spurs si qualificano ai playoff dopo sei anni grazie a una decisiva basket di Wembanyama a 1.1 secondi dalla fine contro Phoenix. I Lakers vincono la loro ottava partita consecutiva a Miami, con LeBron che raggiunge un traguardo storico e Doncic che segna 60 punti in una singola gara. Sono eventi che hanno caratterizzato gli ultimi incontri del campionato.

Il francese decide con una bomba a 1.1 secondi dalla fine contro Phoenix. I Lakers vincono l’ottava di fila a Miami con una serata da record. Detroit raggiunge quota 50 vittorie Una notte NBA da ricordare su più fronti. San Antonio festeggia il ritorno ai playoff dopo sei stagioni di assenza, i Lakers inanellano l’ottava vittoria consecutiva con due prestazioni storiche dei loro fuoriclasse e Detroit raggiunge la cinquantesima vittoria stagionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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