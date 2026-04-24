Grosso guaio per Sanchez | il Pentagono valuta la sospensione della Spagna dalla Nato La risposta del premier

Il Pentagono sta considerando di sospendere la partecipazione della Spagna alla NATO a causa di alcune questioni legate a documenti ufficiali e posizioni politiche. Il premier spagnolo ha risposto affermando che le decisioni si basano su fonti ufficiali e non su email o voci. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le autorità di Madrid si preparano a chiarire la propria posizione.

“Non ci basiamo sulle email, ma sui documenti ufficiali e sulle posizioni assunte in questo caso dal governo degli Stati Uniti”: così ha risposto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, alla stampa che ha chiesto di commentare l’indiscrezione della Reuters su una email interna del Pentagono in cui si ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato come risposta a quello che Washington giudica il mancato sostegno nel conflitto contro l’Iran. Spagna fuori dalla Nato: ipotesi allo studio di Washington. “La posizione del governo spagnolo è chiara: assoluta cooperazione con i nostri alleati, ma sempre nel quadro del diritto internazionale”, ha detto Sanchez da Cipro, dove partecipa alla seconda giornata del vertice informale del Consiglio europeo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Grosso guaio per Sanchez: il Pentagono valuta la sospensione della Spagna dalla Nato. La risposta del premier Notizie correlate Mail del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. Sanchez: "Ci basiamo solo su atti ufficiali"Una frattura profonda attraversa e spacca l’Alleanza Atlantica nel pieno della crisi internazionale legata al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Media: “Pentagono valuta di sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: “Collaboriamo secondo il diritto internazionale”Il mancato sostegno nella guerra contro l’Iran potrebbe costare caro, agli alleati europei degli Stati Uniti.